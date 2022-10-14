Kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, "UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesi olan AEK Larnaca-Fenerbahçe maçının öncesinde, kafilemizi en iyi şekilde ağırlayan, misafirperverlik gösteren, maç süreci boyunca her konuda yardımsever bir yaklaşım içerisinde olan AEK Larnaca yönetim kuruluna ve kulüp yetkililerine teşekkür ederiz. Rakibimize gelecek mücadelelerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe, AEK Larnaca ile oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı.