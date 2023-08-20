Başakşehir'in rakibi Gaziantep FK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayan mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetiyor.

Rams Başakşehir, sezona Corendon Alanyaspor mağlubiyetiyle başladı. Emre Belözoğlu'nun ekibi, sahasında oynayacağı maçı kazanarak moral bulmayı amaçlıyor.

Vavacars Fatih Karagümrük ise ilk haftada Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Alparslan Erdem'in öğrencileri, İstanbul derbisinden galip ayrılarak sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırmayı planlıyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Şeker, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum.

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Edgar Ie, Lima, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Pelkas, Karzev, Piatek.

Vavacars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Ceccherini, Rohden, Can Keles, Feghouli, Levent Mercan, Mendes, Adnan Uğur, Lasagn.