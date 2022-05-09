Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Racing Club Olympic'ten transfer edilen Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandı..

"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."