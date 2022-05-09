Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir yeni transferini duyurdu
Medipol Başakşehir, Kongolu milli futbolcu Francis Nzaba'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Racing Club Olympic'ten transfer edilen Nzaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandı..
"Kulübümüz, bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Hoş geldin Francis Nzaba |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 9, 2022
https://t.co/bp8lY8N0IQ pic.twitter.com/tF27gdW4IP
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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