Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mbombo'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Celtic forması giyen Belçikalı futbolcu Boli Bolingoli-Mbombo'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Başarılı sol bek oyuncusunun imza töreninde asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. Geçmişte Club Brugge ve Rapid Wien'de de oynayan 25 yaşındaki futbolcu, kulübümüzde 63 numaralı formayı giyecek. Boli Bolingoli-Mbombo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli ekip, bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı Gaziantep'e gidecek.