Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

Stat: Skonto

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Simkovic, Emerson, Ilic

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka