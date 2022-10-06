Başakşehir Letonya deplasmanında
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında bugün Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek.
Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.
Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.
A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric, Panic, Mares, Vlalukin, Simkovic, Emerson, Ilic
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Traore, Serdar Gürler, Okaka
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