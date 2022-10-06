UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’yi ağırladı. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad'ın attığı golle öne geçti.

Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.