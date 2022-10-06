Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 20:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivasspor'dan tarihi golü
Demir Grup Sivasspor-Ballkani maçında 37. saniyede gol atan Sivassporlu futbolcu Fredrik Ulvestad, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken golünü attı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani’yi ağırladı. Sivasspor 37. saniyede Fredrik Ulvestad'ın attığı golle öne geçti.
Verilere göre; bu gol aynı zamanda Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en erken atılan golü olarak kayıtlara geçti. Golden sonra Ulvestad büyük sevinç yaşadı.
Etiketler: Avrupa Kupaları Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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