Ampute Milli Takımı yarı finalde
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 4-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.
TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.
#GOOLLL | Mükemmel paslaşmalar, harika bir takım oyunu!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Rahmi, Milli Takımımızı 1-0 öne geçiriyor! pic.twitter.com/GdEadQUyOP
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz 2-1 öne geçti.
#GOOLLL | Hatayı affetmiyoruz, Fas karşısında farkı ikiye çıkarıyoruz! pic.twitter.com/DA1QdEu23i— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Milli Takım'da Kemal, 33. dakikada mükemmel bir golle farkı üçe çıkardı. 3-0
#GOOLLL | VAN BASTEN MİSİN KEMAL, O NASIL GOL ÖYLE?— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Kemal'in muhteşem golüyle farkı 3'e çıkarıyoruz! pic.twitter.com/iYCbOolOvK
48. dakikada Fas Milli Takımı farkı ikiye indirdi. 3-1
Fas, Milli Takımımız karşısında farkı ikiye indirdi. pic.twitter.com/omg86a4Qg5— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.
#GOOLLL | Dördüncü golü de Kemal ile buluyoruz!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Dört dörtlük bir futbol oynuyoruz! pic.twitter.com/T55J4If24l
Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.
Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.
YARI FİNALDEYİZ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Fas'ı 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Özbekistan'ın rakibi oldu.
Bekle bizi Vodafone Park! pic.twitter.com/iRtIDboKwh
Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenmişti.
Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı.
Rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 turu biletini aldı. Son 16'da Arjantin'i 4-0 yenen Afrika ekibi, çeyrek finale yükseldi.
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