Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında Fas ile karşı karşıya geldi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan maça, ay- yıldızlı ekip, Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz yedilisiyle başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 11. dakikada Rahmi Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, 28. dakikada Ömer Güleryüz 2-1 öne geçti.

#GOOLLL | Hatayı affetmiyoruz, Fas karşısında farkı ikiye çıkarıyoruz! pic.twitter.com/DA1QdEu23i — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022

Milli Takım'da Kemal, 33. dakikada mükemmel bir golle farkı üçe çıkardı. 3-0

#GOOLLL | VAN BASTEN MİSİN KEMAL, O NASIL GOL ÖYLE?



Kemal'in muhteşem golüyle farkı 3'e çıkarıyoruz! pic.twitter.com/iYCbOolOvK — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022

48. dakikada Fas Milli Takımı farkı ikiye indirdi. 3-1

Fas, Milli Takımımız karşısında farkı ikiye indirdi. pic.twitter.com/omg86a4Qg5 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022

Fas, 48. dakikada bir gol bularak umutlansa da Türkiye, Kemal Güleş ile 50+1. dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

#GOOLLL | Dördüncü golü de Kemal ile buluyoruz!



Dört dörtlük bir futbol oynuyoruz! pic.twitter.com/T55J4If24l — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022

Milli futbolcular maç bitiminde büyük bir sevinç yaşadı.

Adını yarı finale yazdıran Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

YARI FİNALDEYİZ!



Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, Fas'ı 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Özbekistan'ın rakibi oldu.



Bekle bizi Vodafone Park! pic.twitter.com/iRtIDboKwh — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 6, 2022

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yenmişti.

Ampute Futbol Milli Takımı, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kalmıştı.

Rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 turu biletini aldı. Son 16'da Arjantin'i 4-0 yenen Afrika ekibi, çeyrek finale yükseldi.