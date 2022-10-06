Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ballkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.