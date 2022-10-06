Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcu Rabianur, İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde başlayan ve 9 Ekim'e kadar sürecek Avrupa Ümitler ve Gençler (Kadın-Erkek) Bocce (Petank) Şampiyonası sırasında demir bariyere çıkarak rüzgar nedeniyle yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çektiği bildirildi.

Durumu fark eden milli takım antrenörü Bülent Sevinç'in de o anları telefonuna kaydetti.

Federasyon açıklamasında, "Bu duyarlı davranışından ötürü sporcumuza ve antrenörümüze teşekkür ediyor, Avrupa Şampiyonası'ndan derecelerle dönmelerini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.