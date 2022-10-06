Başakşehir, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda RFS'ye konuk oldu. Mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetti.

RFS takımında Tomas Simkovic 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçmişti.

Gruptaki üç karşılaşmadan da gol yemeden çıkan turuncu-lacivertliler, bu geceki sonucun ardında 7 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina Hearts'ı deplasmanda 3-0 yendi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında RFS yarı sahasının ortalarında topla buluşan Lima'nın, rakip ceza sahasına yerden gönderdiği topu Traore arka direkte önünde buldu. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Steinbors ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. RFS savunmasından seken ve ceza sahası dışına açılan topu önünde bulan Mahmut Tekdemir, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Steinbors son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

56. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

59. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Serdar'ın yerden içeriye gönderdiği top savunmadan sekti, meşin yuvarlağı önünde bulan Berkay'ın dönerek şutunda, top kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net fırsatı kullanamadı. Deniz Türüç sağ kanattan şık bir çalımla ceza sahasına girdi, son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi.

Mücadele 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Skonto

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)

RFS: Steinbors, Lipuscek, Jagodinskis, Jatta, Saric (Dk. 90+2 Zjuzins), Panic, Mares, Vlalukin (Dk. 85 Rakels), Simkovic, Emerson (Dk. 46 Friesenbichler), Ilic (Dk. 81 Maksimenko)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Ahmed Touba, Lima (Dk. 87 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Biglia), Aleksic (Dk. 59 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 81 Münir), Traore, Serdar Gürler, Okaka

Kırmızı kart: Dk. 70 Simkovic (RFS)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mahmut Tekdemir, Dk. 90+4 Traore (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Mares, Dk. 90+3 Steinbors (RFS)