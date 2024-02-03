Başakşehir İstanbulspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetiyor.
RAMS Başakşehir, oynadığı 23 maçta topladığı 30 puanla haftaya 9. sırada başlıyor. Ligde son 9 maçta tek yenilgi yaşayan Çağdaş Atan'ın ekibi, rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi planlıyor.
İstanbulspor ise topladığı 11 puanla ligde son sırada yer alıyor. Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıktığı 3 maçta 4 puan toplayan İstanbulspor kazanarak rakipleri ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.
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İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.
33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOL - 36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
Ayrıntılar geliyor...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey.
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Opoku, Ba, Duarte, Josef, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Deniz Türüç, Figueiredo, Piatek.
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Losjah, Rroca, Traore.
Gol: Dk. 36 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 41 Rroca (İstanbulspor)