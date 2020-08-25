Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir Gael Clichy'ye veda etti
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'de sözleşmesi sona eren ve mukavele uzatma görüşmeleri sonuçsuz kalan Fransız sol bek Gael Clichy ile yollar ayrıldı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana formamızı giyen Gael Clichy'nin sözleşmesi sona ermiştir. Tecrübesi, profesyonel kişiliği ve lider karakteriyle her daim iyi örnek olan Gael Clichy'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
https://t.co/GxCz9JOems pic.twitter.com/Qy9UBk5iXu— İstanbul Başakşehir #TürkiyeninYeniŞampiyonu (@ibfk2014) August 25, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir Gael ClichySon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 16:26
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