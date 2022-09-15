Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte antrenman eksiği bulunan Mesut Özil'in durumu maç günü netlik kazanacak.

Başakşehir lider

Grupta oynadığı ilk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 3 puanla lider durumda bulunuyor.

İlk maçında sahasında Letonya ekibi RFS ile 1-1 berabere kalan Fiorentina ise 1 puana sahip.

A Grubu'nun diğer maçında ise RFS ile Hearts karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Aleksic, B.Traore, Mounir(Serdar), Okaka.

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Martinez, Igor, Braghi, Barak, Bonaventura, Amrabat, Kauame, Ikone, Artur.