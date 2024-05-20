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Dünya
AA 20.05.2024 15:06

Rusya: Luhansk bölgesinde Belogorovka yerleşim birimini tamamıyla ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Belogorovka yerleşim biriminin tamamıyla ele geçirildiğini bildirdi.

Rusya: Luhansk bölgesinde Belogorovka yerleşim birimini tamamıyla ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyetinin Belogorovka (Bilogorivka) yerleşim biriminin tamamını kurtararak avantajlı pozisyonlar elde etti." ifadesi kullanıldı.

Dünden bu yana Ukrayna ordusuna ait 45 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 419 İHA, 523 hava savunma füze sistemi, 16 bin 97 tank ve zırhlı araç, 1304 çok namlulu roketatar, 9 bin 700 obüs ve havan topu ile 21 bin 843 özel askeri araç imha edildi."

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