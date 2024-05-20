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Ekonomi
AA 20.05.2024 15:01

Türksat, CABSAT 2024'e katılacak

Türksat AŞ, Dubai'de düzenlenecek yayıncılık etkinliği CABSAT 2024'e katılım sağlayacak.

Türksat, CABSAT 2024'e katılacak
[AA (Arşiv)]

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat AŞ, Orta Doğu'nun en büyük uydu iletişim hizmetleri ve yayıncılık organizasyonu CABSAT 2024'te, özel çözümler için geliştirdiği yerli ve milli uydu anten ailesini tanıtacak.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde 21-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda, Türksat'ın geniş uydu kapsamasındaki haberleşme hizmetleri ile milli PeycON ailesi antenleri HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da görücüye çıkacak.

Fuarda ayrıca en üst düzey KA band teknolojisine sahip Türkiye'nin en güçlü geniş bant haberleşme uydusu TÜRKSAT 5B ile ilgili birçok farklı ülkeden iş ortaklarıyla önemli görüşmeler yapılması planlanıyor.

Türksat, fuar kapsamında özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünleriyle etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Orta Doğu ve Afrika'da uydu hizmetleri pazarında daha da güçlü yer almasını sağlamayı amaçlıyor.

CABSAT 2024 ile Türksat'ın 5A ve 5B uydularıyla uydu filosunu güçlendirdiği ve geniş bant uydu kapsama alanını genişlettiği sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak.

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Türksat Yerli ve Milli Teknolojiler Uydu Dubai
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