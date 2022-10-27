Artemio Franchi Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayan mücadeleyi, Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetiyor.

Başakşehir, 14. dakikada Danijel Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir 10 puanla lider durumda bulunuyor.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekip grup aşamasının bitmesine iki maç kala bir üst tura yükselmeyi garantiledi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri son 32 turunu oynamadan, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.

Fiorentina ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan topladı. İtalyan temsilcisi ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile RFS İskoçya'da TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Stat: Artemio Franchi

Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap (Hollanda)

Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic, Saponara.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Münir, Okaka.