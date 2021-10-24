Başakşehir çıkışını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.
Fraport TAV Antalyaspor sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Kazanan taraf 2-1'lik skorla İstanbul ekibi oldu.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 32. ve 56. dakikalarda Berkay Özcan ağlarla buluştu.
Antalyaspor'un tek golünü ise Houssam Eddine Ghacha kaydetti.
Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olmasının ardından çıktığı ikinci maçta yenilen Antalyaspor haftayı 9 puanla kapattı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ikinci maçında da galibiyet alan Medipol Başakşehir puanını 12'ye yükseltti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
GOL - 32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 56. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Ndayishimiye'nin ara pasına hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2.
76. dakikada Visca'nın köşe vuruşundan ortasına yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
GOL - 90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan'ın elleriyle uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Ghacha, fileleri havalandırdı.1-2.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudriashov (Dk. 73 Milosevic), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 73 Ghacha), Fredy (Dk. 89 Ufuk Akyol), Güray Vural, Doğukan Sinik, Amilton (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Crivelli (Dk. 46 Wright)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 90+2 Şener Özbayraklı), Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Mahmut Tekdemir (Dk. 74 Aleksic), Berkay Özcan, Visca (Dk. 90+2 Chadli) Deniz Türüç (Dk. 75 Guldbrandsen), Tolga Ciğerci, Okaka
Goller: Dk. 32 ve 56 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 90+4 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 79 Çaiçara (Medipol Başakşehir)
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