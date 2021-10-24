Anadolu Efes, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Avrupa ve Türkiye'de son şampiyon apoletiyle sezona giren lacivert beyazlılar, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ne Real Madrid yenilgisiyle başladı. CSKA Moskova, Asvel ve Olimpia Milan'a da kaybeden Anadolu Efes, ilk 4 maçı kaybetti.

Son şampiyon, Avrupa'da sezonun ilk galibiyetini Unics Kazan karşısında 71-68'lik skorla aldı. Lacivert beyazlılar, çift maç haftasında Panathinaikos deplasmanının ardından Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'a da kaybetti

Kötü gidişat ING Basketbol Süper Ligi'nde de devam etti. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'nun ardından Galatasaray NEF'e de mağlup oldu.

Ergin Ataman'ın ekibi, sarı kırmızılılara 11 maç sonra ligde kaybetti.

Takımın yıldız ismi Shane Larkin de sezona iyi başlayamadı. 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'nde 5 maçta 26 denemede sadece 5 üçlük isabeti bulabildi.

Sakatlığı nedeniyle Kazan karşısında forma giyemeyen Vasilije Micic'in de Panathinaikos ve Zalgiris maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Uzun süredir sakat olan Krunoslav Simon da çift maç haftasında sahada olamayacak. Efes, Simon'un sakatlığında forvet pozisyonu için Elijah Bryant'ı transfer etti.

Pota altında Sertaç Şanlı'nın yerine transfer edilen Filip Petrusev de henüz beklenen katkıyı yapamadı. 5 maçta ortalama 11 dakika sahada kalan Sırp oyuncu, 7,2 sayı ortalaması yakalasa da savunmadaki zaaflarıyla dikkat çekti.

Tibor Pleiss ve Bryant Dunston'dan da istediği performansı alamayan Anadolu Efes, duruma göre pota altına da transfer yapabilir. Lacivert beyazlı ekibin kadrosunda Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin dışında 10 yabancı oyuncu bulunuyor.