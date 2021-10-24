Sivasspor uzatmada yıkıldı
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.
Demir Grup Sivasspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçı Bahattin Şimşek yönetti.
Sivasspor'un golünü 7. dakikada Max Gradel kaydetti. Adana Demirspor'un golünü ise 90+7. dakikada penaltıdan Mario Balotelli attı.
Ev sahibinde 67. dakikada Pedro Henrique ikinci sarı karttan, konuk takımda Akintola 84. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonuçun ardından galibiyet hasreti üç maça çıkan Sivasspor puanını 11’e yükseltti.
Uzatma dakikalarında bulduğu golle puan alan Adana Demirspor da haftayı 11 puanla kapattı.
Maçın ardından soyunma odasına giden koridorda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli arbede yaşandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
5. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
GOL - 7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.
31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.
38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu, rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.
Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakip ceza sahasına gönderdiği topa Gradel dokunamayınca, Sivasspor mutlak bir golden oldu.
53. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Henrique'nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarparak kornere çıktı.
65. dakikada Henrique'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
77. dakikada Akintole'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kontrol etti.
90. dakikada Adana Demirspor kontra atakla tehlikeli geldi. Assombalonga'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top defansa çarparak uzaklaştı.
90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı.
GOL - 90+7. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+10 Camara), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 90+10 Ulvestad), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 90+1 Ahmet Oğuz), Kayode (Dk. 75 Sefa Yılmaz), Henrique, Yatabare (Dk. 75 James)
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson (Dk. 60 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Simon Deli, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 69 Gökhan İnler), Stambouli (Dk. 57 Akintole), Yunus Akgün (Dk. 57 Belhanda), Bjarnason (Dk. 69 Assombalonga), Vargas, Balotelli
Goller: Dk. 7 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+7 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 84 Akintole (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 74 Yatabare, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90+1 Gradel, Dk. 90+7 Ahmet Oğuz (Sivasspor), Dk. 84 Assombalonga, Dk. 90+8 Balotelli (Adana Demirspor)
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