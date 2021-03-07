Başakşehir galibiyet hasretini 90'da bitirdi
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ligde 10 maç sonra kazandı.
Medipol Başakşehir'in tek golünü 90. dakikada Demba Ba ağlarla buluşturdu.
88. dakikada Gençlerbirliğin'de Pierre-Yves Polomat ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Medipol Başakşehir ise Aykut Kocaman yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini alarak 10 maçlık 3 puan hasretini sona erdirdi. Başakşehir, haftayı 29 puanla tamamladı.
Ligdeki galibiyet özlemi 11 maça çıkan Gençlerbirliği ise 21 puanda kalarak ligin son sırasında yer aldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
29. dakikada Berkay Özcan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Mehmet Topal'ın arka direğin çaprazında yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Furman'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Lima'nın kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Volkan Babacan meşin yuvarlağın hakimi oldu.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın uzun topunu rakip yarı sahanın ortasında kontrol ederek ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Nordfeldt, sağına uzanarak kurtardı.
68. dakikada Ayite'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Lima'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
73. dakikada Candeias'ın pasıyla topla ceza yayının üzerinde topla buluşan Lima'nın ceza sahasına girerek çektiği sert şutta kaleci Volkan Babacan topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.
GOL - 90. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Tolga Ciğerci'nin ceza sahasının dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, üzerine gelen topu sektirdi. Nordfeldt'in hatasını değerlendiren Demba Ba, altıpasın içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1.
Konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Piris da Motta, Diego, Polomat, Furman (Dk.84 Mugni), Soner Dikmen (Dk. 90+3 Sami Gökhan Altıparmak), Candeias, Murat Yıldırım (Dk. 67 Ayite), Sefa Yılmaz (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Lima
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye) , Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)
Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)