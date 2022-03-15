Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı.