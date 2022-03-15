Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barcelona'dan İstanbul paylaşımı: Sizi çok özledik
İspanya'nın Barcelona Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Mart Perşembe günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı son 16 turu rövanş maçı öncesi sosyal medya hesabından İstanbul videosu paylaştı.
Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı.
???????? Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) March 15, 2022
???? Sizi çok özledik Türkiye pic.twitter.com/4yEPLyGbx8
Etiketler: Barcelona Galatasaray
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