Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Nef Stadı'nda oynanacak mücadelede Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
Etiketler: Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi
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