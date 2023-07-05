Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 05.07.2023 11:45

Barcelona'dan defans hattına takviye

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı.

Barcelona'dan defans hattına takviye

Barcelona Kulübü, Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladı ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirledi.

Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.

Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.

Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.

Diğer yandan İspanyol basını, "Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini" yazdı.

Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.


ETİKETLER
Barcelona İspanya La Liga Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Selin Eren'in hedefi artistik buz pateninde dünya şampiyonluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
Rize-Artvin Havalimanı'nı haziranda 87 bini aşkın yolcu kullandı
13:07
İzmir'de otelde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
13:02
Ankara'da fabrikada patlama: 2 yaralı
13:11
Kara Kuvvetlerine yeni güç: "Derman"ın ilk teslimatı yapıldı
12:45
İstanbul'da bazı açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı
12:37
Yıkılan binalara ilişkin 49 şüpheli tutuklandı
Irak’ın güneyinde tonlarca nehir balığı, oksijensiz kalınca can verdi
Irak’ın güneyinde tonlarca nehir balığı, oksijensiz kalınca can verdi
FOTO FOKUS
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
Çekmeköy'de binadaki patlama anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ