Barcelona'dan defans hattına takviye

Barcelona Kulübü, Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladı ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirledi.

Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.

Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.

Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.

Diğer yandan İspanyol basını, "Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini" yazdı.

Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

