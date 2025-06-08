Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2025 01:02

Gazze'deki hükümet: İnsani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazırız

Gazze'deki hükümet, Gazze'ye girişinden ihtiyaç sahiplerine teslim edilinceye kadar insani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümet: İnsani yardım kafilelerinin güvenliğini sağlamaya hazırız

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-ABD güdümündeki insani yardım mekanizmasının her düzeyde başarısızlığını kanıtladığı, siyasallaştırılmış ve şeffaf olmayan bu mekanizmanın halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir propaganda aracına dönüştüğü hatta insani krizi derinleştirdiği ve İsrail tahakkümünü artırdığı kaydedildi.

Hükümet kurumlarının, İsrail'in saldırılarında çok sayıda çalışanını kaybetmesine rağmen hala Gazze'deki aileler ve aşiretlerle koordinasyon içinde yardım faaliyetlerini etkili şekilde yürütme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'ye girdiği andan ihtiyaç sahiplerine ulaşıncaya kadar, hırsızlık, kaos veya anarşi girişimlerini önlemek için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizmaları ve standartlarına uygun biçimde insani yardımları güvence altına almaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

Hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail askerlerinin, 27 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde söz konusu dağıtım merkezlerinde Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 110 kişi öldü, 583 kişi yaralandı, 9 Filistinlinin ise cesedine ulaşılamadı.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail bayramın 2. gününde de Gazze'ye saldırdı: 78 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Milliler ABD'yi 2 golle geçti
00:30
Katil İsrail bayramın 2. gününde de Gazze'ye saldırdı: 78 Filistinli hayatını kaybetti
00:02
Van'da geyiklere ateş eden kişiye 20 bin lira ceza
23:46
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor
23:54
Milli para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan 2 altın madalya
21:29
ABD Başkanı Trump, tartışma yaşadığı Elon Musk ile ilişkisinin bittiğini söyledi
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
İşitme engelli piyanistin en büyük hayali sahneye çıkmak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ