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Dünya
AA 07.06.2025 23:45

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü uyarısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

"Gazze'nin sağlık sistemi çöküyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, geriye kalan en önemli hasta sevk hastanesi olan Nasır ve Emel hastanelerinin işlevsiz hale gelme riski altında olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, bu iki hastane olmadan insanların sağlık hizmetlerine erişimini kaybedeceğini belirtti.

Bu hastanelerin 2 Haziran'da duyurulan tahliye bölgesinin içinde veya hemen dışında yer aldığının altını çizen Ghebreyesus, "İsrailli yetkililer, Gazze'deki Sağlık Bakanlığına her iki hastaneye giden erişim yollarının engelleneceğini bildirdi. Sonuç olarak, yeni hastalar ve personel için güvenli erişim zor olacak, hatta imkansız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, hastanelerin hizmet dışı kalmasının, hastalar için korkunç sonuçlara yol açacağını bildirdi.

"Gazze'deki hastanelerin acımasız ve sistematik şekilde yok edilmesi çok uzun süredir devam ediyor. Derhal sona ermeli." ifadelerine yer veren Ghebreyesus, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

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