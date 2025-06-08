Milliler ABD'yi 2 golle geçti

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımımız sevindi.
Millilerimiz maça; Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Oğuz Aydın, Arda, Kenan, Kerem ilk 11'iyle başladı.
Ay-yıldızlılarımız, 1-0 geriye düştüğü maçta 25. dakikada Arda Güler ile 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ABD'yi 2-1 yendi.
ABD'nin tek sayısı ise 1. dakikada McGlynn'den geldi.
Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.