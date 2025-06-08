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TRT SPOR 08.06.2025 00:37

Milliler ABD'yi 2 golle geçti

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı.

Milliler ABD'yi 2 golle geçti

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanan maçta A Milli Futbol Takımımız sevindi.

Millilerimiz maça; Berke, Zeki, Merih, Çağlar, Eren, İsmail, Orkun, Oğuz Aydın, Arda, Kenan, Kerem ilk 11'iyle başladı.

Ay-yıldızlılarımız, 1-0 geriye düştüğü maçta 25. dakikada Arda Güler ile 27'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ABD'yi 2-1 yendi.

ABD'nin tek sayısı ise 1. dakikada McGlynn'den geldi.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te Meksika ile karşı karşıya gelecek.

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