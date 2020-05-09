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Barcelona'da Umtiti ilk antrenmanında sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Barcelona'nın Fransız futbolcusu Samuel Umtiti, bireysel antrenmanda sakatlandı.
Koronavirüs salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan Barcelona'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.
Etiketler: Samuel Umtiti barcelonaSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:37
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