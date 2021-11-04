Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barcelona Xavi'yi bekliyor, Al Sadd engelliyor
[Fotoğraf: Reuters]
Teknik direktörlük görevine Xavi Hernandez'i getirmeye çalışan Barcelona, Al Sadd engeline takıldı. Katar kulübü Al Sadd, Katalan teknik adamın ayrılmasına izin vermedi.
28 Ekim'de teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'da tek aday Al Sadd takımını çalıştıran Xavi Hernandez.
Ancak, Al Sadd kulübü yetkilileri ile Katar'da yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.
Katar ekibi, Barcelona'ya saygı duymalarına rağmen Katalan teknik adamın sezonun bu döneminde ayrılmasına izin veremeyeceklerini açıkladı.
Xavi ise, çarşamba günü Al-Duhail ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sürecin başından beri Barcelona'ya gitmeyi istediğini belirten teknik adam, anlaşma konusunda umutlu olduğunu söyledi.
İki kulübün orta yolu bulmasını bekleyen Xavi, eve dönmek için sabırsızlandığını da vurguladı.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
Son Haberler
- 13:50
- 13:56
- 13:40
- 13:51
- 13:44
Sıradaki Haber
Çaykur Rizespor Alanyaspor ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz