La Liga'da, Barcelona Granada'ya konuk oldu. Barcelona, mücadeleyi Lionel Messi (Dk. 35 ve Dk. 42) ve Antoine Griezmann'ın (Dk. 12 ve Dk. 63) golleriyle 4-0 mağlup etti.

Vallejo takımını 10 kişi bıraktı

Karşılaşmanın 78. dakikasında Granadalı futbolcu Jesus Vallejo, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Messi, gol krallığında ilk sıraya yükseldi

Granada maçında 65 dakikada sahada kalan ve La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 11'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Gerard Moreno'nun (Villarreal-10 gol) önünde ilk sıraya yükseldi.

Barcelona yerini korudu

Puanını 34'e çıkaran Barcelona 3.'lükteki yerini korudu. Granada ise 24 puanla 7'ncilikte kaldı.

Diğer yandan La Liga lideri Atletico Madrid'in sahasında Athletic Bilbao ile oynaması gereken karşılaşması kötü hava şartlarından dolayı ertelendi.