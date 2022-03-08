UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.