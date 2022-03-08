Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.

[Fotoğraf: İHA]

Oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atıldı. 4 beraberliğin yaşandığı haftada, ev sahibi ve deplasman takımları 3’er kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde uzun süredir lider konumda olan Trabzonspor, haftanın önemli maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İkinci sırada olan ve 4 haftadır kazanamayan Konyaspor, Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Yeşil-beyazlılar, puanı 52'ye yükseltirken, 3. Başakşehir ile puan farkını da 5’e çıkardı. Beşiktaş deplasmanına çıkan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Farioli yönetimindeki Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 2-1’lik sonuçla 3 puanla ayrılırken, puanını 46’ya yükseltti. Turuncu-yeşilliler, geçtiğimiz hafta 5 gollü Konyaspor galibiyetinin ardından üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Haftaya 45 puanla başlayan Adana Demirspor ise ligin son basamağında yer alan Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybetti. Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Alanyaspor kupada yarı finale yükselen ekipler oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kümede kalma yarışı kızıştı

Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde, son sıralarda bulunan 4 takımdan 3’ü haftayı puan kayıplarıyla geçti. 27 puanlı Göztepe, evinde Kasımpaşa’ya 3-2 kaybederken, Altay ise uzun süre 10 kişi oynadığı Karagümrük deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Çaykur Rizespor, 1-0 öne geçtiği Karadeniz derbisinde konuk ettiği Giresunspor’a 2-1 kaybederek son haftalar öncesi yara aldı. 18. sıradaki Rizespor 23, Yeni Malatyaspor ise 20 puanda haftayı kapattı.

17 maç sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor ise son haftalar öncesi moral buldu. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi Göztepe, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Gol krallığında zirve değişti

Kasımpaşa’nın sezon başında Fransa’dan transfer ettiği ve bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkılar veren Umut Bozok, İzmir’de alınan galibiyette ağları 1 defa sarstı ve ligdeki gol sayısını 13’e çıkardı.

Hatayspor’un Faslı golcüsü Ayoub El Kaabi, Gaziantep FK karşılaşmasında 1 gol atarak, 13 gole ulaşan diğer isim oldu.

Sakatlığından dolayı haftalardır Karagümrük forması giyemeyen Aleksandar Pesic ve Andreas Cornelius'un 12 golü bulunuyor. Beşiktaşlı forvet Michy Batshuayi de 11 golle listenin 5. sırasında yer alıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Sonuçlar

Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2

Göztepe-Kasımpaşa: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2

Puan durumu

Ligde 28. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

29. hafta

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)