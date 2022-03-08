Voleybolcuların "Perihan Abla" diye seslendiği Kayhan, turuncu-beyazlı kulüpte yaptığı yemekler ve pastaların yanı sıra, sporcularla kurduğu bağla ön plana çıkıyor.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan maçlardan önce hakemler ve misafirler için de hazırlık yapan Perihan Kayhan, voleybolculara uğur getirmesi için özel kurabiye ve kek hazırlıyor.

Turuncu-beyazlı kulüpte güçlü bir kadın profili çizen Kayhan, yaptığı yemek ve pastalarla oyuncuların, teknik heyetin ve kulüp personelinin de beğenisini kazanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Perihan Kayhan: Eczacıbaşı'nı bir aile olarak görüyorum

Perihan Kayhan, turuncu-beyazlı kulüpte 26 yıldır çalıştığını aktardı. Kayhan, voleybolcuları kendi kızları gibi gördüğünü dile getirdi.

"Eczacıbaşı'nı da bir aile olarak görüyorum. Maçlara hep beraber hazırlanıyoruz. Yemekleri, pastaları ve siparişleri hazırlıyorum. Oyuncuların özel yemek talepleri oluyor. Maçlardan önce misafirler için de hazırlık yapıyoruz. Hakemlere ve basın mensuplarına pastalar yapıyorum. Sporculara maçlarda enerji verecek yemekler hazırlıyorum. En çok sevilenler fırında tavuk, pasta, kek ve kurabiye."

Kayhan, kazandıkları müsabakaların ardından büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

"Başarıları hep beraber kazanıyoruz. Burada bir aile gibi hepimiz beraber çalışıyoruz. Takım kazandığında ben de mutlu oluyorum. Onlar üzüldüğünde ben de üzülüyorum. Onları bazı yemeklerle ödüllendiriyorum. Kazanınca güzel şeyler oluyor. Eczacıbaşı benim ailem. Buradan her zaman mutlu çıkıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Perihan Kayhan, maç günleri için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini aktardı.

"Hazırlıklar bayağı zor oluyor. Siparişleri yetiştirmek için sabahlıyoruz. Yemek seçen fazla sporcu yok. Genelde diyet yemekleri yapıyoruz. Yemek için gelen eski sporcular da var. Sporculardan Tijana Boskovic, en çok mercimek çorbası, bulgur pilavı ve tavuğu seviyor. Simge Şebnem Aköz ise her şeyi seviyor, yemek ayırt etmiyor. Yemek seçiminde en hassas olan sporcu ise Maja Ognjenovic."

Kayhan, yemek programlarına çıkması için teklif aldığını anlattı.

"Diğer kulüplerden de beni transfer etmek istediler. Ancak ben Eczacıbaşılıyım. Başka bir kulübü hiçbir zaman düşünmedim. Eczacıbaşı, kadınlara ve kızlara her yönden önem veriyor. Böyle bir kulüpte çalıştığım için çok memnunum."

Ferhat Akbaş: Bizi bir arada tutan bir atmosfer yaratıyor

Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş, Perihan Kayhan'ın kulüpte önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Akbaş, Kayhan'ın kulübe uzun yıllar boyunca önemli hizmette bulunduğuna vurgu yaptı.

"Perihan Abla deyince herkes yemeklerinin ne kadar lezzetli olduğundan bahseder. Ben daha çok emeklerinden bahsetmek isterim. Bu kulübün başarısı için hepimiz çok farklı kulvarlarda çok ciddi emek veriyoruz. Bunun başında Perihan abla geliyor. Belki sabahları kulübe ilk giren ve en geç çıkan insandır. Bizi bir arada tutan bir atmosfer yaratıyor. Sadece onun yemeğini yiyince değil, beraber vakit geçirince de çok önemli bir ruh kazanıyoruz. Yıllardır burada emek veriyor. Birçok antrenör ve oyuncu onun elinden geçti. Bizde yeri çok başka ve özeldir. Çok özel bir insan. Çok yumuşak bir karakter. Eli de gerçekten çok lezzetli."