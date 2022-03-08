Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakanlığın "Kadın Odaklı Spor" politikasının sonucu birçok branşta gelen başarılara atıf yapılan videoda, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye’deki 11 milyon lisanslı sporcunun yüzde 40’ının kadın olduğu ve bu sayının Cumhuriyet tarihinde en yüksek oran olduğu belirtilirken, dünyanın Türk kadınının başarısını alkışladığı vurgulandı.

Onlar, ülkemizin adını tüm dünyaya başarılarıyla, madalyalarıyla, tarihe attıkları imzalarla duyurdu. Dünümüz, bugünümüz, yarınımız. Biz kadınlarımızla çok güçlüyüz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



pic.twitter.com/fd3IHSDXJI — Gençlik ve Spor Bakanlığı???????? (@gencliksporbak) March 8, 2022

Videoda aynı zamanda Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda toplamda 12 kadın sporcu ve 1 kadın takımın madalya kazandığı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları’nda ise katılan kadın sporcu sayısının, erkek sporcu sayısından fazla olduğu ifade edildi.

Videonun sonunda "Kadın sporcularımız 2021 yılında dünyada 752’si altın, 724’ü gümüş, 878’i bronz toplam 2 bin 354 madalya kazandı. Kadın odaklı spor politikamız meyvelerini veriyor. Dünya Türk kadının başarılarını alkışlıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajı verildi.

Sokak röportajları

Videoda vatandaşlarla yapılan sokak röportajlarına da yer verildi.

"Türkiye’nin en iyi golcüsü kim?”, "Hangi takımı tutuyorsunuz?", "Bu güne kadar izlediğiniz en iyi boksör kimdir?" gibi soruların yer aldığı röportajlara verilen yanıtlarda, kadın sporcuların isimlerinin verilmesi dikkati çekiyor.

"Kadın odaklı spor en önemli vizyonlarımızdan biri"

Bakanlıktan yapılan açıklamada Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamasına da yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Kadın odaklı sporun en önemli vizyonlarımızdan biri." dedi.

Kasapoğlu, projelerin hem profesyonel anlamda kadın sporcuların gelişimi hem de tüm kadınların sporu günlük yaşamlarının parçası yapması perspektifiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

"Bunun yanında gençlik merkezlerimizde de kadınlarımızın çok önemli bir rolü var. İşte Olimpiyat Oyunları’nda ve Paralimpik Oyunlar'da kadınlarımızın yakaladığı başarılar ortada. Lisanslı kadın sporcu sayımızın toplam sporcu sayısı içindeki oranı %40’a yükseldi. Bu Cumhuriyet tarihindeki en yüksek oran. Bokstan, voleybola, okçuluğa, golbole, atletizme, cimnastiğe, güreşe kadar pek çok branşta kadınlarımız etki alanlarını genişletiyor. Gençlik merkezlerimizde 3 milyona yaklaşan üyemiz var ve %52’si kadın. Biz 365 günün her gününde kadınlarımızın sporda etkin olabilmeleri, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri ve dünyayla rekabette hep üst sıralarda olmaları için çalışıyoruz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyorum."