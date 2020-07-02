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Barcelona basketbolda Sarunas Jasikevicius ile anlaştı
[Fotoğraf: AA]
İspanya'nın Barcelona Kulübü, basketbol takımının başına Litvanyalı Sarunas Jasikevicius'u getirdi.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Jasikevicius ile 3 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jasikevicius, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımını çalıştırmıştı.
Katalan kulübü, basketbolcu olduğu dönemde 2000-2003 ve 2012-2013 sezonlarında Barcelona formasını giyen Jasikevicius ile anlaşılmasını "Eve hoşgeldin" diye duyurdu.
İspanya basketbol liginde bu sezon finalde Baskonia'ya 69-67 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Barcelona'da başantrenör Svetislav Pesic, dün görevden alınmıştı.
Etiketler: İspanya barcelona kulübü Sarunas JasikeviciusSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 14:52
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