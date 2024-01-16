Bandırmaspor'dan kupada sürpriz

Kasımpaşa ile Bandırmaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetti.

Bandırmaspor, 40. dakikada Metehan Mimaroğlu ile bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Kasımpaşa aradığı golü bulamadı. Savunma güvenliğini ön plana çıkartan Bandırmaspor ise ilk yarıda buluduğu tek golle sahadan galip ayrılmasını bildi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı kazanan Teksüt Bandırmaspor, son 16 turuna yükseldi.

Kupaya 3. eleme turundan katılan Kasımpaşa bu turda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0, 4. eleme turunda da Kırşehir Futbol Kulübü'nü 4-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.

Bandırmaspor ise 3. eleme turunda Armoni Alanya Kestelspor'u 3-1, bir sonraki turda da Somaspor'u aynı skorla yenerek 5. eleme turuna yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Gomis’in kafayla indirdiği topu penaltı noktasının gerisinde kontrol eden Winck’in hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Akın Alkan kurtardı.

31. dakikada Bandırmaspor kalecisi Akın’ın hatalı pasında ceza alanı sol tarafında meşin yuvarlağın sahibi olan Gomis’in sert şutunu file bekçisi Akın Alkan kornere çeldi.

GOL - 40. dakikada Bandırmaspor’da Foor’un kendi yarı alanından savunmanın arkasına attığı pasta Metehan Mimaroğlu topla birlikte ilerleyip kaleci Ali Emre'yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

74. dakikada Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yasin Özcan’ın kafa vuruşunda kaleci Akın Alkan’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ben Ouanes’in sol kanattan yaptığı ortada altıpas gerisinde Aytaç Kara’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Akın Alkan’da kaldı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Bandırmaspor adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz.

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Ouanes, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Hajradinovic, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Aytaç Kara, Gomis, Da Costa, Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall).

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Taha Batuhan Yayıkcı, Emre Batuhan Adıgüzel, Soukou, Metehan Mimaroğlu (Dk. 79 Mücahit Albayrak), Doğan Can Davas (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Rahmetullah Berişbek, Mert Çelik (Dk. 79 Sergen Piçinciol), Mehmet Özcan, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Djitte), Foor (Dk. 90+6 Aygün Özışıkyıldız).

Gol: Dk. 40 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 60 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor)