Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Ekim'deki testlerinin sonuçları pozitif çıkan ve klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların ve personelin, izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un 31 Ekim'de Samsunspor'la yapacağı karşılaşma ise ertelendi. Balıkesir temsilcisi sezona 14 Kasım'da İstanbul Basket maçı ile başlayacak.

Öte yandan, geçen hafta Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 oyuncunun izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor.