Formula 1'de sezonun 6 yarışı Azerbaycan Grand Prix'sinin antrenman turları başladı.

Organizasyon, koronavirüs tedbirleri gereği seyircisiz gerçekleştiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yarışlar için sokakları piste dönüştürülen Bakü'de seyirci stantları kurulmadı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi eğlence aktiviteleri düzenlenmeyecek.

6 bin metrelik pistte 51 turluk mücadelenin sıralama turları, 5 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak. Yarış ise 6 Haziran Pazar günü aynı saatte yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.

Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

[Fotoğraf: AA]