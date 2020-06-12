Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan futbolseverlere uyarı: Oyunu kuralına göre izleyelim
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçların seyircisiz oynandığını hatırlatarak, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi.
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen ligler yeniden başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından takımına destek verenleri uyardı.
Maçların seyircisiz oynandığını söyleyen Koca, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli... Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi.
Ligler ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekânlardalarsa, “dikkatli” seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim! pic.twitter.com/TYI9V98O14— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020
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