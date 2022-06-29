Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında milli sporculara başarılar diledi.

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın üçüncü gününde cimnastik, güreş ve bocce branşlarında 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Oyunlarda ülkemize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı kutluyor, mücadelelerine devam eden diğer sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."