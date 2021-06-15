Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporcu Suzan Çevik'e tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Para Atıcılık Dünya Kupası'nda elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Suzan Çevik'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında milli sporcuya başarılar diledi.
"Peru'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde Tokyo 2020 kotası alan milli sporcumuz Suzan Çevik, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzu kutluyor, başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum."
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