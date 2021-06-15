Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında milli sporcuya başarılar diledi.

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"Peru'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde Tokyo 2020 kotası alan milli sporcumuz Suzan Çevik, bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Sporcumuzu kutluyor, başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum."