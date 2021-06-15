Eriksen, hastane odasında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"Dünyanın her yerinden gelen güzel mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkürler. Bu, ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. Ben iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmem gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum."

Danimarkalı takım arkadaşlarına da mesaj gönderen 29 yaşındaki oyuncu, "Tüm Danimarka için oynayın." ifadesini kullandı.

Christian Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.

Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.