Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda "Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakalarında altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı kutluyorum. Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan milli takım sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum" açıklamasını yaptı.