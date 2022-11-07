Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimciler için tebrik mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajda "Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakalarında altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı kutluyorum. Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan milli takım sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Mehmet Kasapoğlu
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