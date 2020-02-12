Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada 60 kiloda finalde Ermeni rakibi Gevorg Gharibyan'a yenilerek gümüş madalyada kalan Kerem Kamal'ı tebrik etti.

"Avrupa ikincisi olan milli sporcumuzu kutluyorum. Ülkemize daha önce şampiyonluklar, sevinçler yaşatan milli sporcumuzun başarısını, gelecek organizasyonlarda sürdüreceğine olan inancım tamdır. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuza teşekkür ediyor, bu kıymetli başarıda emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."