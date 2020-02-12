Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Milli güreşçimiz Kerem Kamal Avrupa ikincisi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.
Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.
Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.
Son Haberler
- 20:35
- 20:10
- 20:00
- 19:46
- 19:42
Sıradaki Haber
VakıfBank liderliğini sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz