Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18-12 önde tamamladı.

Beşiktaş Aygaz'ın Güneysu ile karşılaşacağı yarı finalde diğer eşleşmede Beykoz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.