Haber Giriş: 28 Şubat 2021 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Kazım Kazım'a destek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İngiltere'de Championship takımlarından Derby County'de forma giyen ve sosyal medya platformlarında ırkçı saldırıya maruz kalan Kazım Kazım için destek mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen milli futbolcunun "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, @ColinKazim'ın yanındayız! #NoToRacism" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.
Irkçılığın karşısında, @ColinKazim’ın yanındayız! #NoToRacism https://t.co/UZ2LduLZf7— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 28, 2021
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