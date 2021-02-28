Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen milli futbolcunun "Türk olmaktan ve Ay Yıldızlı bayrağımdan her zaman gurur duydum ve duymaya da devam edeceğim." mesajıyla birlikte "Irkçılığın karşısında, @ColinKazim'ın yanındayız! #NoToRacism" ifadesini kullanarak paylaşım yaptı.