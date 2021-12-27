Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

"Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum."