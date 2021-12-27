Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.
Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.
Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.
EMRE SAKÇI'DAN DÜNYA REKORU! ????— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) December 27, 2021
????♂️???????? Milli yüzücümüz Emre Sakçı, 24.95'lik derecesiyle Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı.
Tebrikler Emre! ???? pic.twitter.com/jhk0g35zIr
Etiketler: Milli Sporcular
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