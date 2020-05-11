Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'dan Mustafa Cengiz'e ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçirmiş ve ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Etiketler: ziyaret mustafa cengizSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:38
Son Haberler
- 10:51
- 10:49
- 10:34
- 10:52
- 10:28
Sıradaki Haber
İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz