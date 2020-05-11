La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.

Ambos son turcos.



Ambos han jugado en #LaLigaSantander.



Ambos cumplen años hoy.



¡FELICIDADES, @EnesUnal16 y Rüştü Reçber! pic.twitter.com/uDpQRCpVHY — LaLiga (@LaLiga) May 10, 2020