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La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması
[Fotoğraf: Twitter/@LaLiga]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga), eski milli kaleci Rüştü Reçber ve milli futbolcu Enes Ünal için doğum günü mesajı yayımladı.
La Liga'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkisi de Türk. İkisi de La Liga'da oynadı. İkisi de doğum gününü bugün kutluyor. Tebrikler Enes Ünal ve Rüştü Reçber." ifadeleri kullanıldı.
Ambos son turcos.— LaLiga (@LaLiga) May 10, 2020
Ambos han jugado en #LaLigaSantander.
Ambos cumplen años hoy.
¡FELICIDADES, @EnesUnal16 y Rüştü Reçber! pic.twitter.com/uDpQRCpVHY
Etiketler: İspanya Rüştü Reçber Enes ÜnalSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 00:31
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